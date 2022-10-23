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За последние сутки в Литве зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, сообщaет Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 38 новых случаев, скончались два человека
© DELFI / Andrius Ufartas

Из новых случаев 32 были первичным. Коронавирус за последние сутки унес жизни двоих человек.

Всего за время пандемии коронавирусом в Литве заболели больше 1,2 млн. человек. Болезнь унесла жизни 9378 человек.

Уровень первичного заражения за 14 дней снизился до 286,1 случаев на 100 000 человек.

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