Коронавирус в Литве: 38 новых случаев, скончались два человека

Из новых случаев 32 были первичным. Коронавирус за последние сутки унес жизни двоих человек.

Всего за время пандемии коронавирусом в Литве заболели больше 1,2 млн. человек. Болезнь унесла жизни 9378 человек.

Уровень первичного заражения за 14 дней снизился до 286,1 случаев на 100 000 человек.