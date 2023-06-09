Коронавирус в Литве: 38 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 945 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 686 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 320 858. За прошлые сутки госпитализировано 9 пациентов. В больницах занято 53 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 21,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 38.