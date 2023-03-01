Коронавирус в Литве: 376 новых случаев, обошлось без летальных исходов

Сейчас болеют 5 846 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 589 человек.
За сутки госпитализированы 24 пациента, в больницах заняты 138 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 305 163.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 147,6. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 299
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