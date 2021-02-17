За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 251,3 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 191 821 случай COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 176 671 человек, декларировано 127 320 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8737 человек, декларированное число больных составляет 58 088.

От коронавируса в Литве скончались 3113 человека. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 6035 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 317 человек, второй - 141.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 102 691 человек, двумя дозами – 55 212 человек.

За минувшие сутки был выполнен 4121 молекулярный тест (ПЦР) по подозрениям на коронавирус, в целом с начала пандемии их проведено 2 014 824.

Кроме того, за сутки выполнено 55 тестов на антигены. В целом соответственно 27 647.

Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 7,2%.

По информации Департамента статистики, декларированный заболевший - это лицо, которому заболевание было подтверждено, но карточка болезни еще не закрыта - окончание болезни не подтверждено врачом.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим. По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.