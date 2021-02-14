Коронавирус в Литве: 375 новых случаев, 13 человек скончались

С начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 190 724 человека (из них 185 861 лабораторно подтверждены).
Среднее количество новых случаев в день за последние 7 дней - 494. По данным Департамента статистики, количество новых случаев за 14 дней на 100 000 населения в настоящее время составляет 273,6.
Доля положительных диагностических тестов в течение 7 дней составляет 7,2 процента, а у 8,7 процента людей уже может быть иммунитет.
В настоящее время в самоизоляции находятся 22 093 человека.
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