Коронавирус в Литве: 373 новых случая, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9554 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 299 273. Сейчас болеют 5325 человек, в больницах заняты 112 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека. За последние сутки в стационар переведено 16 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 137,6.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 287.
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