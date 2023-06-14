Коронавирус в Литве: 37 случаев, летальные исходы не зафиксированы

Сейчас болеют 841 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 689 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 321 008 случаев. За прошлые сутки госпитализировано 6 пациентов. В больницах занято 50 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 17,8 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 33.
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