aA
За прошлые сутки в Литве выявлено 37 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 7 человек, летальные случаи не зафиксированы, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 37 случаев, летальные исходы не зафиксированы
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас болеют 841 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 689 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 321 008 случаев. За прошлые сутки госпитализировано 6 пациентов. В больницах занято 50 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 пациента.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 17,8 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 33.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:
Детектор лжи Ложь

Правда ли, что вакцины от COVID-19 наносят детям необратимый ущерб?

В социальных сетях появилась видеозапись Роберта...

В ФБР считают причиной COVID утечку из лаборатории в Китае

Американское федеральное бюро расследований (ФБР) "уже...

TOP новостей

Рестораны не находят работников: приходит молодежь без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки"

Лето – самая страда для кафе и ресторанов, но...

Minskas

Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь

В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении...

Ландсбергис об отказе от русской культуры: наверное, это неизбежно

Россия придерживается кровавой политики, поэтому все...

Торговые центры в Литве кризиса не ощущают, но жители чаще пользуются акциями

"Охота " на покупателей одними акциями не...

Жительница Паневежиса возмущена увиденным в городском парке

В редакцию портала jp.lt обратилась читательница Инга...