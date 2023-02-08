Коронавирус в Литве: 367 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9556 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1298880. Сейчас болеет 5161 человек, в больницах заняты 122 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведено 14 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 134,1.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 283.