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За минувшие сутки в Литве было выявлено 367 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 367 новых случаев, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 183,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,5%.

За минувшие сутки было сделано 4337 молекулярных (ПЦР) и 4645 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 103 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4503.

От коронавируса в Литве скончались 4427 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9057 смерти.

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