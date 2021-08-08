Коронавирус в Литве: 367 новых случаев, скончались 2 человека

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 183,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,5%.
За минувшие сутки было сделано 4337 молекулярных (ПЦР) и 4645 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 103 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4503.
От коронавируса в Литве скончались 4427 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9057 смерти.
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