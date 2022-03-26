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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3652 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3652 новых случая и 8 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки 3043 случая были первичным заражениями, 609 – вторичными.

Скончались 8 человек, 5 из них не были привиты или привиты не по полной схеме. За прошедшие сутки скончались по одному человеку из возрастных групп 60-69 и 90-99 лет и по два 50-59, 70-79 и 80-89 лет. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 8817 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1137 человек.

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На данный момент коронавирусом болеют 53 543 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 1917,6 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 42,3%.

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