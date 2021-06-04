Коронавирус в Литве: 365 новых случаев, скончались 7 человек

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 558 молекулярных (ПЦР) и 6197 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 216,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 2,1%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 275 тыс. 915 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4297 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8666 смертей.
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