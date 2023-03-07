С начала пандемии от COVID-19 скончались 9595 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 307 021 случай. В данное время болеют 6003 человека, в больницах занято 129 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведены 18 пациентов.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 155,8 случаев.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 317.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт: война в Украине меняет тенденции выборов в Литве
Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Витаутас...
Эфир Delfi: казнь украинского пленного, Бахмут, интервью с бывшим помощником госсекретаря США
В выпуске: что известно о видео казни украинского...
Экономисты удивлены: литовцы все еще покупают дорогие продукты – возможно, это долго не продлится
Несмотря на высокие цены , жители Литвы продолжают...
Исследование: более половины жителей Литвы переплачивают за электроэнергию
Несмотря на то, что в последнее время цены на...
Из Литвы в Беларусь вывезли рекордное количество авто: конечная цель не там
В этом году значительно выросло число автомобилей,...