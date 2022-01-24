Коронавирус в Литве: 3637 новых случаев и 2 смерти

Оба скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 6 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 152 человека.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1058 человек, на 32 меньше, чем сутками ранее, из них 94 – в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11 тыс. молекулярных (ПЦР) и 700 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 2437,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 30,2%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 612,5 тыс. человек, от этой болезни умерло примерно 7,7 тыс. человек.
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