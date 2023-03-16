Сейчас болеют 6 318 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 607 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 310 045. За сутки госпитализированы 20 пациентов, в больницах занята 121 койка для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,7. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 316.
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