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За прошлые сутки в Литве выявлено 360 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 120 человек, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

Сейчас болеют 6 318 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 607 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 310 045. За сутки госпитализированы 20 пациентов, в больницах занята 121 койка для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,7. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 316.

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