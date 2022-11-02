Коронавирус в Литве: 36 новых случаев, смертей не фиксировалось

Впервые заразился 31 человек, повторно - 5.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 181,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 22,9%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
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