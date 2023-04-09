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За минувшие сутки в Литве выявлены 36 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 3 человека, скончался один человек, сообщил Департамент статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9644 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 316 037 случаев.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 110 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 206.

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