С начала пандемии от COVID-19 скончались 9644 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 316 037 случаев.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 110 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 206.
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