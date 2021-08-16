Коронавирус в Литве: 356 новых случаев, скончался один человек

Департамент статистики сообщил, что умерший был старше 70 лет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 247 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,2%.
За минувшие сутки было сделано 2868 молекулярных (ПЦР) и 3257 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 290 тыс. 170 человек, из них всё еще больны 6137.
От коронавируса в Литве скончались 4452 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9099 смертей.
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