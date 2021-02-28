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За минувшие сутки в Литве подтверждено 356 новых случаев коронавируса, зафиксировано еще 9 смертей. Об этом в воскресенье сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 356 новых случаев, 9 человек скончались
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки 611 человек были привиты первой дозой вакцины и 29 - второй.

Доля положительных тестов за последние 7 дней достигла 8%.

Delfi напоминает, что в пятницу в Литве было подтверждено 626 новых случаев коронавируса (COVID-19), 8 человек умерли.

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