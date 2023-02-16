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За минувшие сутки в Литве выявлено 354 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 103 человека, скончались три человека, сообщило Государственное агентство данных.
С начала пандемии от коронавируса скончались 9566 человек. Болеют 5668 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 301 338.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,8. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 290.
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