С начала пандемии от коронавируса скончались 9566 человек. Болеют 5668 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 301 338.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,8. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 290.