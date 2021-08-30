Коронавирус в Литве: 353 новых случая, скончались 8 человек

По два умерших были старше 40 и 80 лет, трое скончавшихся были старше 70 лет, а одному было больше 60 лет. Полностью привитым из них были только двое, это люди из возрастной категории старше 60 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 283,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 5%.

За минувшие сутки было сделано 2598 молекулярных тестов (ПЦР) и 2897 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 298 тыс. 165 человек, из них всё еще больны 7271 - этот показатель за сутки повысился.

От коронавируса в Литве скончались 4547 человек, из них 31 был полностью привит. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9233 смерти.