Коронавирус в Литве: 353 новых случая, обошлось без летальных исходов

Сейчас болеют 5 553 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 560 человек.
За сутки госпитализированы 23 пациента, в больницах заняты 133 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 300 959.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 292.
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