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За прошлые сутки в Литве выявлено 353 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 116 человек, случаи смерти не фиксировались, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 353 новых случая, обошлось без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 553 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 560 человек.

За сутки госпитализированы 23 пациента, в больницах заняты 133 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 300 959.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 144,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 292.

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