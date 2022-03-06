aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3524 новых случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3524 новых случая и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 2989 были первичным заражениями, 531 – вторичными, 4 человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1360 человек, из них 77 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели больше 900 тыс. человек, от этой болезни умерли 8,4 тыс. человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2498,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,5%.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Vaidotas Žala

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Psichologės pataria, kaip padėti sau ir partneriui įveikti nerimą krizės metu: 5 žingsniai panikai malšinti

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Artimu Putino aplinkai laikomas Rusijos oligarchas, „Borjomi“ savininkas Fridmanas: nuo privataus banko iki sveiko maisto parduotuvių tinklo Jungtinėje Karalystėje

Delfi Plius Edita Rouge

Gimusiųjų kovo mėnesį horoskopas: kokius charakterio bruožus išryškina jūsų gimimo diena ir su kokiomis asmenybėmis ja dalijatės?

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Putino parankinis – kas tas Šoigu, paruošęs armiją Ukrainos puolimui?

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Karas Ukrainoje. Dešimtoji diena Karas Ukrainoje. Dešimtoji diena Karo niokojama Ukraina

Война в Украине. Бои под Киевом продолжаются, минобороны РФ заявило о продолжении наступления, Visa и Mastercard уходят из России

Война в Украине продолжается больше недели. По...

Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры (8)

Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в...

Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...

Полиция Литвы после критики МИД РФ: охрана посольств России и Беларуси обеспечена (5)

Охрана посольств России и Беларуси в Вильнюсе...

Visa и Mastercard уходят из России: что это значит для россиян? (18)

Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что...