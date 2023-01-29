С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9538 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 295 930.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 119,2.