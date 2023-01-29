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За прошлые сутки в Литве выявлены 35 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 4 человека, сообщил Департамент статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9538 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 295 930.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 119,2.

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