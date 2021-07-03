За минувшие сутки было проведено 4767 молекулярных (ПЦР) и 7084 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 863 человека, 553 из них все еще больны. От COVID-19 скончались два человека в возрасте старше 80 лет.

От коронавируса в Литве в общей сложности скончались 4389 человек.

Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8928 смерти.