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За минувшие сутки в стране было выявлено 35 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Zuma Press / Scanpix

За минувшие сутки было проведено 4767 молекулярных (ПЦР) и 7084 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 863 человека, 553 из них все еще больны. От COVID-19 скончались два человека в возрасте старше 80 лет.

От коронавируса в Литве в общей сложности скончались 4389 человек.

Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8928 смерти.

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