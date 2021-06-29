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За минувшие сутки в стране было выявлено 35 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 35 новых случаев, никто не умер
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 5440 молекулярных (ПЦР) и 5660 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 27,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 726 человек.

Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 565 человек, статистически больны - 815 человек.

От коронавируса в Литве скончался 4381 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8907 смертей.

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