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За прошлые сутки в Литве выявлено 35 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 11 человек, без летальных исходов, сообщил Департамент статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9689 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 087 случаев. В данное время болеют 780 человек, в больницах заняты 54 койки для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 7 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 17,6 случая.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 32.

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