Коронавирус в Литве: 346 новых случаев, вся страна – в красной зоне

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 101,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки не изменилась и была 2,5%.
Кроме того, из-за роста числа заболевших Литва оказалась в красной зоне (C1).
Литовская система цветов подкреплена числом новых случаев на 100 000 жителей за 14 дней и долей положительных тестов за семь дней. Она утверждена в феврале нынешнего года как план послаблений в карантине.
И все же правительство сейчас приняло решение связать новые ограничения с показателем числа находящихся в больницах на лечении пациентов - они будут вводиться, когда это число станет приближаться к 300.
За минувшие сутки было сделано 5703 молекулярных теста (ПЦР) и 7234 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 282 416 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 2608.
От коронавируса в Литве скончались 4413 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9030 смертей.
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