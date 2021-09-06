aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 346 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались три человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Skiepijimas nuo koronaviruso „Eurovaistinėje“
Skiepijimas nuo koronaviruso „Eurovaistinėje“
© Organizacijos nuotr.

Два умерших были старше 70 лет, один - старше 80 лет. Последний был полностью привитым, оставшиеся не были полностью привитыми.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 317,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 5,7%.

За минувшие сутки было сделано 3395 молекулярных тестов (ПЦР) и 3578 антигенных тестов на COVID-19.

Статьи по теме:
Представители работодателей в Литве опасаются, что после 13 сентября остановится работа некоторых компаний  (172)
Коронавирус в Литве: 581 новый случай, скончались 5 человек  (13)

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 302 тыс. 979 человек, из них всё еще больны 8057.

От коронавируса в Литве скончались 4612 человек, из них 43 был полностью привит. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9319 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений (87)

Литва наконец достигла цели, поставленной Гитанасом...

Минздрав Аргентины рассказал о побочных эффектах после "Спутника". Главное из отчета (42)

Аргентинский минздрав опубликовал отчет о побочных...

TOP новостей

Внесли ясность в возмущающий многих вопрос: если накопить в частных фондах больше 5000 евро, всю сумму не получишь (18)

20 евро в месяц до 85 лет или несколько тысяч сразу –...

По каким улицам Вильнюса специалисты не рекомендуют ездить по утрам, чтобы не стоять в заторах (21)

Сентябрь, раннее утро, кажется, бесконечное стояние в...

Коронавирус в Литве: 346 новых случаев, три человека скончались (4)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 346 новых...

"Литовская почта" необходимые услуги будет предоставлять без "паспорта возможностей" (2)

"Литовская почта" необходимые услуги, такие как прием...

После заморозков в Литву придет долгожданное потепление

В понедельник погоду в Литве обусловит северная часть...