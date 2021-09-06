Два умерших были старше 70 лет, один - старше 80 лет. Последний был полностью привитым, оставшиеся не были полностью привитыми.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 317,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 5,7%.

За минувшие сутки было сделано 3395 молекулярных тестов (ПЦР) и 3578 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 302 тыс. 979 человек, из них всё еще больны 8057.

От коронавируса в Литве скончались 4612 человек, из них 43 был полностью привит. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9319 смертей.