Коронавирус в Литве: 345 случаев коронавируса, скончались 2 человека

Сейчас болеют 4 914 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 549 человек.
За сутки госпитализированы 19 пациентов, в больницах заняты 118 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 297 227.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 124,9. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 261.
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