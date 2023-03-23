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За прошлые сутки в Литве выявлено 342 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 102 человека, скончались два человека в возрасте 60-69 и 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 342 случая, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 6 327 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 623 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 312 209. За сутки госпитализированы 14 пациентов, в больницах занято 113 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 155,2. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 302.

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