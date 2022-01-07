Коронавирус в Литве: 3415 новых случаев и 4 смерти

Это самый высокий показатель суточного прироста случаев с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется четвертый день подряд.
Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 2004 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 22,1 тыс. человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1070 человек, немного больше, чем день назад, 93 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 955,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,3%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 536,4 тыс. человек, умерло - около 7,5 тыс. человек.
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