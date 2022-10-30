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За минувшие сутки в Литве выявлено 34 новых случая заражения COVID-19 и одна смерть, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Всего с начала пандемии от коронавируса скончался 9391 человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 227,6 случаев.
Всего коронавирусом хотя бы один раз болели 1 268 010 человек.
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