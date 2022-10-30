Всего с начала пандемии от коронавируса скончался 9391 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 227,6 случаев.

Всего коронавирусом хотя бы один раз болели 1 268 010 человек.