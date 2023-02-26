Коронавирус в Литве: 34 новых случая, скончались два человекa

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За минувшие сутки в Литве выявлено 34 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 10 человек, скончались два человека, сообщил Департамент статистики.
С начала пандемии от COVID-19 скончались 9587 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 304 062.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,4.
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