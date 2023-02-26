Коронавирус в Литве: 34 новых случая, скончались два человекa

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9587 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 304 062.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,4.