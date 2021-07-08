Коронавирус в Литве: 34 новых случая, никто не умер

Смерти от этой инфекции не фиксируются второй день подряд.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 15,1 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,5%.
За минувшие сутки было проведено 5028 молекулярных тестов (ПЦР) и 3432 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 024 человека, 484 из них все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 4396 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8955 смертей.
Коронавирус в Литве: 33 новых случая, никто не умер
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