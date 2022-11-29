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За минувшие сутки в Литве выявлено 339 новых случаев заболевания COVID-19, летальных исходов от коронавируса не фиксировалось, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики во вторник.
Коронавирус в Литве: 339 новых случаев, без летальных исходов
© DELFI / Andrius Ufartas

В первый раз этим заболеванием заразились 253 человека, во второй —80, в третий раз - шесть.

В больницах на лечении находится 81 пациент с COVID-19, из них трое в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 114,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 17,1%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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