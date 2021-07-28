Коронавирус в Литве: 337 новых случаев, никто не умер

Новых смертей не фиксируется шесть дней подряд.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 80,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,4%.
За минувшие сутки было сделано 5932 молекулярных (ПЦР) и 6761 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 281 тыс. 629 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих - до 2 тыс. 65.
От коронавируса в Литве скончались 4412 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9024 смерти.
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