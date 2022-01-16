Коронавирус в Литве: 3368 новых случаев и 9 смертей

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 389 человека были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки были привиты 3100 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1046 человек, 89 из них - в реанимации.

За сутки были сделано около 18 000 ПЦР-тестов и 4300 тестов на антигены.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 568 000 человек, скончались 7700 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1608,9 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 19,7%.