aA
За минувшие сутки в Литве был выявлены 3368 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3368 новых случаев и 9 смертей
© Vidmantas Balkūnas

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 389 человека были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки были привиты 3100 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1046 человек, 89 из них - в реанимации.

За сутки были сделано около 18 000 ПЦР-тестов и 4300 тестов на антигены.

Статьи по теме:
Нужен ли Литве третий карантин? Есть мнение, что вреда будет больше, чем пользы
"Омикрон" вызывает легкие симптомы, но отличается одной особенностью  (6)

Всего с начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 568 000 человек, скончались 7700 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1608,9 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 19,7%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Врач рассказала, при каких симптомах ковида надо срочно обращаться за помощью (8)

В пятницу в Литве сообщили о 3947 новых случаях...

Срок изоляции для бессимптомных пациентов с COVID-19 в Литве сокращается до 7 дней (1)

С понедельника в Литве на три дня сокращается срок...

Привитые чаще заражаются "омикроном". Так ли это на самом деле? (3)

Данные из ФРГ и Дании якобы показывают, что привитые от...

TOP новостей

Нужен ли Литве третий карантин? Есть мнение, что вреда будет больше, чем пользы

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве...

Klaipėdos uostas

Позиция портовиков: правительство действует неразумно – остановка транзита нанесет сильный удар по Клайпеде (1)

Несмотря на то, что правительство еще в декабре...

Попытки обмануть армию заканчиваются позором (7)

С каждым годом все больше молодых людей старается...

Коронавирус в Литве: 3368 новых случаев и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлены 3368 новых...

В Неринге появится социальный многоквартирный дом

В Неринге до конца этого года построят социальный...