Коронавирус в Литве: 3360 новых случаев и 34 смерти

Среди скончавшихся от коронавируса 26 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2562 человека, полную схему вакцинации завершили 7655 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1822 пациента с COVID-19, почти на два десятка меньше, чем сутками ранее. 150 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 16,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1382,1 случая. Доля положительных тестов вросла до 14,2%.
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