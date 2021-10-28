Коронавирус в Литве: 3360 новых случаев и 34 смерти

Среди скончавшихся от коронавируса 26 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2562 человека, полную схему вакцинации завершили 7655 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1822 пациента с COVID-19, почти на два десятка меньше, чем сутками ранее. 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1382,1 случая. Доля положительных тестов вросла до 14,2%.