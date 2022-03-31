Из выявленных за минувшие сутки 2850 случаев были первичным заражениями, 503 – вторичными, два человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1136 человек - примерно на сорок меньше, чем сутками ранее, из них 62 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1587 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 36,5%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привитых среди них не было.