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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3355 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 4 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
COVID-19 testavimas
COVID-19 testavimas
© „Vilnius Sveikiau“ nuotr.

Из выявленных за минувшие сутки 2850 случаев были первичным заражениями, 503 – вторичными, два человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1136 человек - примерно на сорок меньше, чем сутками ранее, из них 62 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1587 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 36,5%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, полностью привитых среди них не было.

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