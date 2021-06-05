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За минувшие сутки в Литве подтверждено 334 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 334 новых случая, скончались 4 человека
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 12 099 молекулярных (ПЦР) и 8835 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 332 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,9%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 256 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4302 человека.

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