Коронавирус в Литве: 334 новых случая, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 12 099 молекулярных (ПЦР) и 8835 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 332 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,9%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 256 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4302 человека.