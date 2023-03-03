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За минувшие сутки в Литве выявлено 334 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 104 человека, летальные исходы не фиксировались, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 334 новых случая, обошлось без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 946 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 590 человек.

За сутки госпитализированы 15 пациентов, в больницах заняты 112 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 305 902.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,7.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 311.

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