Коронавирус в Литве: 334 новых случая, обошлось без летальных исходов

Сейчас болеют 5 946 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 590 человек.
За сутки госпитализированы 15 пациентов, в больницах заняты 112 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 305 902.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,7.
Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 311.
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