10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 2079 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 22,7 тыс. человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1044 человека, 96 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1032 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 539,8 тыс. человек, умерли - около 7,5 тыс. человек.
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