Коронавирус в Литве: 3303 новых случая и 26 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2894 человека, полную схему вакцинации завершили 8728 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1831 пациент с COVID-19. 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1404,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за поднялась до 14,6%.