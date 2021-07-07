За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 16 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.
За минувшие сутки было проведено 5262 молекулярных (ПЦР) и 1569 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 984 человека, 490 из них все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 4395 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8947 смертей.
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