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За минувшие сутки в стране было выявлено 33 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не зарегистрировано, сообщил в среду Департамент статистики.
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 16 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,5%.

За минувшие сутки было проведено 5262 молекулярных (ПЦР) и 1569 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 984 человека, 490 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 4395 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8947 смертей.

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