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За минувшие сутки в Литве выявлено 328 новых случаев заражения COVID-19, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© ELTA / Marius Morkevičius

Впервые заразились 253 человек, повторно - 71, третий раз - четыре человека.

В больницах проходит лечение 119 пациентов с COVID-19, из них 5 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 146 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 19,6% и за сутки немного снизилась.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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