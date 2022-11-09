Впервые заразились 253 человек, повторно - 71, третий раз - четыре человека.

В больницах проходит лечение 119 пациентов с COVID-19, из них 5 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 146 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 19,6% и за сутки немного снизилась.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.