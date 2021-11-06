Коронавирус в Литве: 3279 новых случаев и 27 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Koronavirusas LSMU Kauno ligoninėje
Koronavirusas LSMU Kauno ligoninėje
© LSMU Kauno ligoninės nuotraukos

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 424 884 человека.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек из возрастной группы 50-99 лет.

С начала пандемии от COVID-19 в Литве скончались 6084 человека.

По данным Департамента статистики, количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1404,4.

Показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 2670 случаев.

Показатель положительных тестов за последние 7 дней составляет 18,2%.

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