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За минувшие сутки в Литве было выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Palanga, poilsiautojai
Palanga, poilsiautojai
© Mindaugas Milinis

Впервые заразился 251 человек, повторно - 74 человека, в третий раз - двое. В больницах на лечении от COVID-19 находится 57 человек, из них 4 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос и составил 105,8 случая.

В начале февраля ежесуточно выявлялось более 14 000 заражений коронавирусом.

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Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 26,9%.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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