Впервые заразился 251 человек, повторно - 74 человека, в третий раз - двое. В больницах на лечении от COVID-19 находится 57 человек, из них 4 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос и составил 105,8 случая.
В начале февраля ежесуточно выявлялось более 14 000 заражений коронавирусом.
Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 26,9%.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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