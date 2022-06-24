Впервые заразился 251 человек, повторно - 74 человека, в третий раз - двое. В больницах на лечении от COVID-19 находится 57 человек, из них 4 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос и составил 105,8 случая.

В начале февраля ежесуточно выявлялось более 14 000 заражений коронавирусом.

Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 26,9%.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.