Коронавирус в Литве: 326 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 290 587. Сейчас болеют 7 187 человек, в больницах заняты 149 коек для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 20 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 10 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 497 человек.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 375.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 172,8.