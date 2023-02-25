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За минувшие сутки в Литве выявлено 324 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 101 человек, скончались два человека, сообщил Департамент статистики.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AP / Scanpix

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9585 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 304 023.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,8.

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