aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 324 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 101 человек, скончались два человека, сообщил Департамент статистики.
С начала пандемии от COVID-19 скончались 9585 человек. С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 304 023.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,8.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кандидаты в мэры Вильнюса: въезд в Старый город будет платным, будут строить стоянки
5 марта 2023 года в Литве состоятся муниципальные...
Оценка эксперимента укороченной рабочей недели: все ли в Литве могут работать 4 дня
Самый большой в мире эксперимент - 4-дневная рабочая...
На Кафедральной площади Вильнюса проходит акция солидарности с Украиной
На Кафедральной площади Вильнюса проходит акция...
Польская компания заявила о прекращении поставок нефти из России
Польская государственная компания заявила о...
В новейшем опросе – падение политиков: социолог такого еще не видел
Самым популярным политиком в Литве остается президент...