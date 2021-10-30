Коронавирус в Литве: 3231 новый случай и 21 смерть

Среди скончавшихся от коронавируса 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3606 человек, полную схему вакцинации завершил 9731 житель.

В больницах сейчас проходит лечение 1662 пациента с COVID-19. 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1422,2 случая. Доля положительных тестов за поднялась до 14,8%.