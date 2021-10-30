aA
За минувшие сутки в Литве был выявлен 3231 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончался 21 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 3231 новый случай и 21 смерть
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди скончавшихся от коронавируса 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3606 человек, полную схему вакцинации завершил 9731 житель.

В больницах сейчас проходит лечение 1662 пациента с COVID-19. 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1422,2 случая. Доля положительных тестов за поднялась до 14,8%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Привить девять из десяти. От Дании до Португалии: в чем причина "историй успеха" стран ЕС

Пока Латвия переживает очередной локдаун, страны...

Министр экономики Литвы надеется обойтись без карантина, но ограничения могут стать строже (107)

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...

TOP новостей

Эпидемиолог: некоторые люди не должны встречаться с другими лицами и посещать кладбище (31)

Приближение длинных выходных вызывает серьезную...

Врачи предупреждают: на следующей неделе нас может ожидать большая волна сложные решения могут быть неизбежны (17)

Перед длинными выходными врачи предупреждают, что...

Глава МВД Литвы: продолжительность миграционного кризиса зависит от того, что творится в голове Лукашенко (11)

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что...

Не забудьте: в ночь с субботы на воскресенье Литва переходит на зимнее время

Уже сегодня, в ночь субботы на воскресенье, в 04.00, мы...

Рейтинги: Науседа остается самым популярным политиком в Литве заметно изменились оценки мэра Вильнюса (68)

Согласно опросу, проведенному Vilmorus по заказу газеты...